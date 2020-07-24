Gökhan Gönül Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski futbolcusu Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği maçından sonra siyah-beyazlı kulübe veda edecek. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Turgay Demir aktardı.

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