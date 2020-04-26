26 Nisan 2020, Pazar
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Stephen Appiah gençlere taş çıkardı
2005-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Stephen Appiah yıllara meydan okuyor. Fit görüntüsüyle dikkat çeken 39 yaşındaki eski futbolcu, spor salonunda çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
26.04.2020
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