Emre Belözoğlu: Bu günleri el birliğiyle aşacağız

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, zor günlerin el birliğiyle aşılabileceğini söyledi. Tecrübeli futbolcu ayrıca devletin salgını çok iyi bir planlamayla önlemeye çalıştığını belirtti.

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