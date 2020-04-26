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Emre Belözoğlu: Bu günleri el birliğiyle aşacağız

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, zor günlerin el birliğiyle aşılabileceğini söyledi. Tecrübeli futbolcu ayrıca devletin salgını çok iyi bir planlamayla önlemeye çalıştığını belirtti.
26.04.2020
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