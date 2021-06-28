Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Andrea Pirlo sesleri!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gözler teknik direktörün kim olacağına çevrildi. A Spor yorumcusu Volkan Demir, 'Transfer Raporu' programında bu konu ile ilgili açıkalamalarda bulundu. Demir, "Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Andrea Pirlo ile girişimlerini sürüdürüyor." dedi. (FB spor haberleri)

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