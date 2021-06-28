28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Slaven Bilic'ten kötü haber! İzin çıkmadı
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemini değerlendirdi. Kul, "Pazartesi açıklanması beklenen isim Slaven Bilic'ti. Ancak Çin kulübünden izin çıkmadı. Bu sebeple hocanın bugün açıklanmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
28.06.2021
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