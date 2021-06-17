Son dakika transfer haberleri: "Fenerbahçe dünya çapında bir oyuncuyla görüşüyor"

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, Sabah Sporu porgramına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe, dünya çapında bir oyuncuyla görüşüyor. İsmini bugünden vermek işin büyüsünü bozabilir. En geç 2 hafta içinde gündeme gelir ya da imza attırılır" dedi. (FB spor haberi)

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