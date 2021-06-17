17 Haziran 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika transfer haberleri: "Fenerbahçe dünya çapında bir oyuncuyla görüşüyor"
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Ozan Zeybek, Sabah Sporu porgramına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe, dünya çapında bir oyuncuyla görüşüyor. İsmini bugünden vermek işin büyüsünü bozabilir. En geç 2 hafta içinde gündeme gelir ya da imza attırılır" dedi. (FB spor haberi)
17.06.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe 1933 şampiyonluğunun öyküsünü paylaştı
- "O gol halı sahada yense..."
- Galler maçı öncesi A Milli Takım'daki son gelişmeleri aktardı!
- G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSV'yi böyle anlattı!
- "O gol halı sahada yense..."
- Toroğlu'ndan flaş sözler! "Futbol oynamıyoruz"
- "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"
- Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski A Spor'a konuştu
- Galler maçı öncesi A Milli Takım'daki son gelişmeleri aktardı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?