Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin teknik adam gündemini değerlendirdi! "Nenad Bjelica İstanbul'a gelecek gibi..."

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uluç, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin hala hocası belli değil. Benim iddiam Nenad Bjelica. Dinamo Zagreb'i çalıştırırken Fenerbahçe'ye acı bir mağlubiyet yaşatmıştı. Sonrasında Osijek'in başına geçti. Sözleşmesi hala devam ediyor. Sarı lacivertlilerin ilgisi var. Bonservis sorunu çözülürse İstanbul'a gelecek gibi görünüyor. Fonseca ile de temaslar sürüyor. Son aday olarak da Marco Silva bulunuyor" diye konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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