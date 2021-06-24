24 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Transfer sürprizini böyle açıkladı! Attila Szalai bombası
A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Fenerbahçe'de gitmesi muhtemel isimlerden ön plana çıkan iki isim; Szalai ve Altay. Szalai için 20 milyon Euro'dan bahsediliyor. Başkan Ali Koç, 30 milyon Euro'yu hedefliyor. İngilere, İspanya ve İtalya'dan talipleri var. Atalanta'nın resmi teklif yaptığı iddia ediliyor. Atletico Madrid ve Leicester City'nin de yakın teması var. Altay'a ise astronomik bir teklif gelmezse satılmayacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24.06.2021
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