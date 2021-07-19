19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin istediği golcüyü yorumladı! "Tank gibi bir oyuncu"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Andreas Cornelius'u canlı izleme fırsatı buldum. Kopenhag'dan beri takip ettiğim bir isim. Dayanıklılığı çok yüksek, ikili mücadelelerde etkin, son vuruşlarda çok etkili bir golcü. Oynayan ve oynatan bir santrfordur. Forvette aradığınız her özelliğe sahip. Fenerbahçe'ye çok uyar. Benim alacağım ilk oyuncu Cornelius olur. Tank gibi bir oyuncu" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
19.07.2021
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