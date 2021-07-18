Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! Igor Kokoskov Fenerbahçe Beko'da kalacak mı?

Fenerbahçe Beko'nun Sırp koçu Igor Kokoskov'un adı bir süredir NBA ekibi Dallas Mavericks ile anılıyordu. Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Ümit Avcı A Spor'a flaş değerlendirmelerde bulundu. Avcı, "Benim aldığım bilgi, Igor Kokoškov'un bu sezon da Fenerbahçe Beko'da kalacağı yönünde" ifadesini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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