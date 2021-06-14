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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Frey Standard Liege ile anlaşmaya vardı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de bir türlü istediği süreyi bulamayan Michael Frey konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, Fenerbahçe, Michael Frey transferi için Standart Liege ile prensip anlaşmasına vardı. Frey transferinden 2 milyon Euro gelir bekleniyor." dedi.
14.06.2021
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