Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Arda Güler Real Madrid'e mi gidiyor? Luis Campos...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde ilk kez A takım ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Arda Güler konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor yorumcusu Salim manav aktardı. Manav, "Arda Güler'i dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos radarına aldı. Campos gelecek sezondan itibaren Real Madrdi'de görev alacak. " dedi. (FB spor haberleri)

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