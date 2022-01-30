Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi!
Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe'de flaş kaleci gelişmesi yaşandı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlier Sinan Bolat için büyük bir aşama kaydetti. (FB spor haberleri)
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