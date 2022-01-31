FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş sözler! "Fenerbahçe'nin 5'te yapması..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'yi yorumladı. Karaman, "Kolay bir maç periyodu değil. Başakşehir ve Trabzonspor maçları zaten başka bir kulvar. Alt sıradaki takımlar da dişli rakipler. 5'te 5 gibi bir sonucu Fenerbahçe taraftarı da beklemiyordur. Yorucu bir tempo olacak. Puan kayıplarının yaşanabileceği bir 5 maç olabilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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