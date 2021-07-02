Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz ve Umut Meraş bombası!

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin A Milli Takım futbolcularından Dorukhan Toköz ve Umut Meraş'ı istediğini ifade etti. Kul, "Fenerbahçe'de hareket edilen 2 konu var. Sözleşmesi elinde olan futbolcular ve yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncular: Dorukhan ve Umut hakkında da yakında gelişmeler olmasını bekliyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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