02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz ve Umut Meraş bombası!
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin A Milli Takım futbolcularından Dorukhan Toköz ve Umut Meraş'ı istediğini ifade etti. Kul, "Fenerbahçe'de hareket edilen 2 konu var. Sözleşmesi elinde olan futbolcular ve yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncular: Dorukhan ve Umut hakkında da yakında gelişmeler olmasını bekliyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
02.07.2021
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