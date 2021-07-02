Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak? Slaven Bilic...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör belirsizliği hakkında son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin anlaşmak üzere olduğu teknik direktör değil. Bilic'in kendi kulübüyle yaşanan sorunları çözmesi beklenmiyor." dedi. (FB spor haberleri)

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