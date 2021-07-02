02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında çarpıcı Emre Belözoğlu yorumu! "Büyük bir başarısızlık örneği sergilemiştir"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında flaş yorumlarda bulundu. Dindar, "Başkan Ali Koç'un açıkladığı gibi kadronun yüzde 70'i hazır değil. Fenerbahçe büyük bir fiyasko yaşamıştır. Emre Belözoğlu sportif direktör olarak büyük bir başarısızlık örneği sergilemiştir. Daha çok transfere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
02.07.2021
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