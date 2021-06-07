Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gidiyor mu?

Son dakika spor haberleri: Yeni sezonda öncesi Fenerbahçe'de hangi isimlerin kalacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarın en çok sevdiği futbolculardan olan Luiz Gustavo hakkında A Spor yorumcusu Haldun Domaç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Domaç, "Yeni teknik direktörün futbol anlayışı Luiz Gustavo sorusunun yanıtını belirleyecek." dedi. (FB spor haberleri)

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