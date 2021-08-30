Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Caner Erkin açıklaması!

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin ile görüşeceklerini ifade eden Kıran, "Eğer Rizespor forması giymek isterse takımda görmek isteriz. Para için geliyorsa benim takımımda işi yok. Nasıl ki Gökhan Gönül 'Ben Rizespor forması giymek istiyorum' dedi. Onun gibi gelirse başımızın üstünde yeri var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

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