17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Ozan Tufan'ın geleceği merak konusu. Yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması da söz konusu olan milli futbolcu hakkındaki transfer söylentilerini, A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
17.07.2021
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