26 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Valencia övgüsü! "Ekmeğini taştan çıkaran forvet haline geldi"
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı lacivertli ekipte Valencia'nın performansı dikkat çekti. Maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Valencia ekmeğini taştan çıkartan bir forvet haline geldi." yorumunu yaptı. İşte o sözler...
26.04.2021
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