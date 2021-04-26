Son dakika spor haberleri: Valencia övgüsü! "Ekmeğini taştan çıkaran forvet haline geldi"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı lacivertli ekipte Valencia'nın performansı dikkat çekti. Maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Valencia ekmeğini taştan çıkartan bir forvet haline geldi." yorumunu yaptı. İşte o sözler...

ABONE OL