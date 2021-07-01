01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri | Levent Tüzemen: Slaven Bilic Fenerbahçe için doğru bir isim değil
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ediyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Slaven Bilic Beşiktaş ile özdeşleşmiş bir hoca hem Fenerbahçe için doğru bir isim değil hem de başarılı olamaz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşamış bir hoca lazım" dedi. (FB spor haberleri)
01.07.2021
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