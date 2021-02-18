18 Şubat 2021, Perşembe
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü! Sakatlıklarda son durum...
Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Kanarya bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Sel, "Sakatlıklarını atlatan Pelkas takımla birlikte çalışırken, Novak bireysel olarak idmanını sürdürdü. İrfan Can Kahveci ve Gustavo ise saha çalışmalarına başladı. Fakat isimlerin Göztepe maçında forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
18.02.2021
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