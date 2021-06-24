Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Kızının mektubu... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, olağam seçimli genel kurul öncesinde basın açıklaması yaptı. 3 Temmuz süreciyle ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, kızının kendisine yazdığı mektubu okurken duygu dolu anlar yaşadı.

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