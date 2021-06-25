Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını yorumladı! "Takıma yansıması..."

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Sabah Sporu programında Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu. Zeybek, Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın, gündeme bomba gibi düşen sözlerini değerlendirdi. Zeybek, "Aziz Yıldırım'ın konuşmalarından sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı haline geldiğini düşüyorum. Birçok yerde Aziz Yıldırım'ın konuşmalarının camiaya zarar vereceği, takımın tökezleyeceği yorumları yapılıyor. Tam tersi Yıldırım'ın açıklamaları, Ali Koç'u daha da hırslandırır" yorumunda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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