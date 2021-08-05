Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını böyle yorumladı! "En büyük eksik..."

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncuları Mesut Özil ve Dimitrios Pelkas hakkında da konuşan Kapsal, "Bu 2 oyuncunun sürdürülebilir bir performans göstermesi lazım. Ligin 38 maçının 30'unda gol ve asist üretmeliler. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı ana planının sürdürülebilirliği yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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