Son dakika spor haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi duyurdu! "Çok ciddi değişiklikler olacak"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde kötü gidişat sürerken, teknik direktör Erol Bulut'un da koltuğu sallanmaya başladı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, sarı-lacivertlileri değerlendirdi. Uluç, "Yeni sezonda Fenerbahçe'de ciddi bir rotasyon bekleniyor. Bazı oyuncular hayal kırıklığının ötesine geçtiler. Başta stoper ve golcüler olmak üzere. 22 transfer yapıldı ama önümüzdeki sezon da çok ciddi değişiklikler olacak" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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