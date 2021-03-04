04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Altay Bayındır'ın Veysel Sarı'ya müdahalesi penaltı mı? Usta isimler yorumladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcuları Gürcan Bilgiç, Hamdi Aslan, Mehmet Yılmaz ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Antalyaspor programının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin 60. dakikasında Altay Bayındır'ın hava topunda Veysel Sarı'ya müdahalesini değerlendirdi.
04.03.2021
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