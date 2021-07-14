Son dakika spor haberi: Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Ali Koç açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yardımcı antrenör Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Koç, Demirel'in kendi ayakları üzerinde durmak istediği için kendi isteğiyle kulüpten ayrıldığını söylerken, "Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak ve ayrılmak istediğini ifade etti. Ben biraz pres yaptım, kal ve bu tecrübeli kadroyla deneyim kazan dedim. Ama o istemedi ve iddialı bir tarih vererek o tarihte Fenerbahçe'ye teknik direktör olacağını söyledi." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

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