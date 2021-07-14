Son dakika Fenerbahçe haberleri: Volkan Demirel'den o teklife açık kapı! "Tabii ki kabul ederim"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, sarı-başkan Ali Koç ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı. Demirel, "Milli takımdan teklif gelirse ne düşünürsünüz?" sorusuna "Tabii ki kabul ederim, düşünmeme gerek yok. Milli takımdan teklif gelirse verilecek cevap zaten bellidir." yanıtı verdi. (FB spor haberi)

ABONE OL