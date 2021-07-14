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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Topuk Yaylası kampı sürüyor! İşte son gelişmeler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, 2021/2022 sezonu hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ve A Spor yorumcusu Volkan Demir, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıklarından son gelişmeleri aktardı. (FB spor haberi)
14.07.2021
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