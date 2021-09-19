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Son dakika spor haberi | Serkan Korkmaz: "Pereira için kırılma maçı olacak"
Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkacak. Sabah Sporu programında Fenerbahçe'yi değerlendiren Serkan Korkmaz "Başakşehir'i hafife almak hayal kırıklığı yaratır. Pereira için kırılma maçı olacak. Kısa vadede Valencia oynar ama Berisha ileride öne geçebilir." dedi. | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (Fb spor haberi)
19.09.2021
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