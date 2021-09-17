Son dakika spor haberi: "Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçını yorumladı! "Bu baskıyı beklemiyordum"

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puan ile dönen Fenerbahçe'nin performansını A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç yorumladı. Gürcan Bilgiç "Fenerbahçe'den gördüğüm oyunu Eintracht Frankfurt'tan gördüm" yorumunu yaptı. Bilgiç devamında, "O baskı aslında Fenerbahçe'nin işine gelen bir oyun şekli olacak diye bekledim ama maç bir başladı ve baskıyı sarı lacivertliler yaptı" dedi | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (Fb spor haberi)

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