Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Fenerbahçe'nin Samatta'yı bir daha denemesinin anlamı yok"

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Samatta, geçen sene denenmiş düşmüş. O yüzden bir daha denemenin anlamı yok. Fenerbahçe'nin santrfor bölgesi için garantiye gitmesi lazım. Forvetin bir an önce gelmesi gerekiyor. Hocanın, sistemini şimdiden oturtması için transferin hemen tamamlanması lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL