Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dikkat çeken Pereira sözleri! "Geçen senenin Erol Bulut'lu döneminden..."

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aktan, sarı-lacivertlilerdeki 2. dönemini yaşayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili "Fenerbahçe'deki ilk döneminden ve geçen senenin Erol Bulut'lu döneminden daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü Pereira başarıya aç bir vaziyette geldi. İkincisi, kulüp yapısını ve ligi tanıyarak geldi." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

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