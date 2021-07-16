Son dakika Fenerbahçe haberleri: Çarpıcı Perotti yorumu! "Eğer sakatlanmasaydı..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle istediği katkıyı alamadığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile ilgili "Kimse kimseyi kandırmasın. Perotti sakatlanmasa Fenerbahçe şampiyon bile olabilirdi." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

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