18 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan çok sert Ali Koç sözleri! "Fenerbahçe'yi maddi manevi perişan etti"
A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'deki gündemi değerlendirdi. Gençlerbirliği yenilgisinin ardından başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştiren Uluç, "Fenerbahçe'yi maddi manevi perişan etti. F.Bahçe'nin tarihinde kulübe bu kadar zarar veren bir başkan yok. Taraftar olsaydı onu çoktan kaçırmıştı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
18.03.2021
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