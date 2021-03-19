19 Mart 2021, Cuma
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! "Fenerbahçe kaybederse üzülür hatta yarıştan koptum diye düşünür"
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Sabah Sporu programında değerlendirmede bulundu. Hamdi Aslan, "Fenerbahçe kaybederse üzülür hatta yarıştan koptum diye düşünür" ifadelerini kullandı.
19.03.2021
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