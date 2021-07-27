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Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği maçını böyle yorumladı! "Fenerbahçe geçen seneden farklı olarak..."

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçı 4-0 kazandı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
27.07.2021
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