Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Kaan Ayhan hakkında canlı yayında çarpıcı yorum! "Tamamen yanlış"

A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli oyuncu Kaan Ayhan hakkında yorumlarda bulundu. Sarı lacivertlilerin hızlı bir stoper aradığı ve bu sebeple Kaan'ı transfer edeceği söylentileri üzerine, "Kaan Ayhan hızlı bir stoper değil. Eğer bu sebeple transfer edilirse tamamen yanlış olur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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