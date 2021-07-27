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Son dakika spor haberi: Galatasaray PSV maçı öncesinde Roger Schmidt'ten Fenerbahçe açıklaması

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray-PSV ile karşılaşacak. Bu karşılaşmada öncesinde konuk ekibin teknik direktörü Roger Schmidt açıklamalarda bulundu. Schmidt,"Kutlama yapmak için henüz çok erken. Maça odaklanmamız gerekiyor. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Transfere dair bir soruya ise Schmidt, "Fenerbahçe ile görüşmedim. PSV'de çok mutluyum. Böyle bir şey söz konusu olamaz." dedi. (GS spor haberleri)
27.07.2021
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