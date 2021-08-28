Son dakika spor haberi: Flaş ülke puanı yorumu! "Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a yenilirse..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında ülke puanı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Bugünlerin kıymetini bilemedik, Şampiyonlar Ligi grupları Türk futbolu için en az 10 yıl rüya gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı maçın önemine de değinen Karaman, "Fenerbahçe Yunan ekibine 2 maçta da kaybederse, biz ülke sıralamasında Yunanistan'ın gerisinde kalabiliriz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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