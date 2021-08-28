28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Sead Kolasinac'ta pürüz çıktı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha bölgesi için Hidemasa Morita'yı gündemine almıştı. Sarı-lacivertliler bu transferde hem Japon oyuncu hem de kulübü Santa Clara ile prensip anlaşmasına vardı. Maddi anlamda bir sıkıntı yaşanmaması halinde transfer resmiyet kazanacak. Bu transferin dışında Kanarya, Sead Kolasinac'la anlaşırken kulübüyle sözleşme feshetmesini beklemeye geçmişti. Arsenal'in sözleşme feshine sıcak bakmaması üzerine sarı-lacivertli takım listedeki alternatif isimlere yöneldi. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
28.08.2021
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