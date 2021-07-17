Son dakika spor haberi: Flaş Mesut Özil yorumu! "Arsenal ve Real Madrid'de..."

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair yorumlarda bulundu. Alpaslan, "Mesut Özil, Arsenal'de de Real Madrid'de de 90 dakika git gel oynayan bir futbolcu değildi. Oyun mentalitesi çok farklı bir isim. Mesut'u, 90 dakika içinde ikili mücadeleden ziyade oyun kültürünü ortaya çıkarmasını beklerseniz çok büyük katkı sağlar. İş hocada bitiyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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