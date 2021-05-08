08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Flaş Fenerbahçe sözleri! "Bu maç farklı geçecek!"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, Fenerbahçe ile ilgili olarak, "Ankaragücü maçı Erzurumspor maçı gibi olmaz. Sahanın her tarafında mücadelenin olacağı bir maç olur" dedi. | İşte detaylar...| Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)
08.05.2021
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