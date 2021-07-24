Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan hamlesine flaş yorum! "Hiç mantıklı gelmiyor!" | Fb haberleri

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın 3'lü savunma oynayacak olması Fenerbahçe'de Kaan Ayhan ismini öne çıkardı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Kaan Ayhan transferi hakkında flaş ifadeler kullandı. Özcan, "5 milyon euro bana hiç mantıklı gelmiyor." ifadelerine yer verdi. (FB haberleri)

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