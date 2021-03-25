Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Erol Bulut ve Emre Belözoğlu kararının ardından flaş yorum! "Bunlar daha iyi günler"

A Spor'un usta yorumcularından Kemal Belgin, Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerde sportif direktör Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar takımın başına getirilmişti. Olay yorumlarda bulunan Belgin, "Bu karara gülüyorum. Bunlar daha Fenerbahçe'nin iyi günleri" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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