26 Mart 2021, Cuma
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Serdar Kelleci'den flaş Erol Bulut eleştirisi: Fenerbahçe'de futbolcuların oyun inançları kalmamıştı
Fenerbahçe son dakika haberi: A Spor yorumcusu Serdal Kelleci, Fenerbahçe'de alınan Erol Bulut ayrılığı kararını değerlendirdi. Kelleci, "Erol Bulut çok iyi bir hoca ama Fenerbahçe'de saha içinde yaptığı çok kötü hatalar vardı. Futbolcuların oyun inançları kalmamıştı." dedi. (FB spor haberleri)
26.03.2021
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