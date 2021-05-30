Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o görüşmeyi açıkladı! Emre Belözoğlu ve Ali Koç...

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Transfer Raporu programında Fenerbahçe gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelerle yaptığıı sohbette 'Emre Belözoğlu ile devam edeceğim' demiş. Ancak bu iki farklı şekilde algılanabilir. O kısım net değil" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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