09 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Çarpıcı Mergim Berisha yorumu! "40'a yakın maçını izledim..."
Teknik Direktör Turgay Altay, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha'yı değerlendirdi. Altay, "Fenerbahçe'nin en iyi transferi Mergim Berisha. 2 Sezondur bu bölgede büyük eksiklik hissedildi. Geçen sezon 40'a yakın maçını izledim. Çok net bildiğim bir futbolcu. Berisha, birçok profile uyan bir golcü. Fenerbahçe, oradaki problemini çok genç ve sisteme uyan bir isimle çözdü" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
09.09.2021
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